7 عادات سيئة تتسبب فى زيادة التهاب القولون

كتب – حسام الشقويرى

عندما تشعر بزيادة أعراض التهاب القولون فمن السهل إلقاء اللوم على عشاء الليلة الماضية الحار أو فنجان القهوة الكبير هذا الصباح، وعلى الرغم من وجود الكثير من العوامل المحفزة للنظام الغذائى ونمط الحياة المعروفة، إلا أن شدة الالتهابات تكون غالبًا غير متوقعة، ولا توجد طريقة مضمونة لمنع الشعور بحدة الألم، لكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل الأعراض والوصول إلى الهدوء بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

إليك العادات السيئة التي قد ترتكبها ويجب تصحيحها حتى تبدأ في الشعور بالتحسن بشكل أسرع.

1 - الإجهاد والتوتر

يمكن أن يؤدى الإجهاد إلى حدوث التهاب فى القناة الهضمية، ما يؤدى إلى تفاقم أعراض UC، وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2019 فى Frontiers in Pediatrics ، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتداخل التوتر مع روتينك المعتاد، ما يؤدى إلى قلة النوم وتناول الأدوية وعادات الأكل.

2 - تناول الأطعمة التى تسبب الانتفاخ والإسهال

لا يوجد طعام يسبب أو يشفى التهاب القولون التقرحى، لكن يقول الكثير من الأشخاص المصابين إن بعض الأطعمة قد تسبب أعراضًا أو تزيدها سوءًا، ويعنى هذا تجنب الأطعمة التى تسبب الأعراض، مثل الانتفاخ والإسهال والتشنج، على سبيل المثال، يمكن أن تكون منتجات الألبان مزعجة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون وعدم تحمل اللاكتوز.

3 – عدم اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن

قد يكون من الصعب تناول نظام غذائي صحي - أو أي شيء على الإطلاق - إذا كنت تعاني من آلام في البطن ، أو تقلصات ، أو غثيان، ولكن إذا كنت لا تتناول الأطعمة الصحيحة، فقد تكون عرضة لخطر نقص المغذيات وسوء التغذية وفقدان الوزن غير المرغوب فيه، ويقول المعهد الوطنى للسكرى وأمراض الجهاز الهضمى والكلى (NIDDK) إنه نظرًا لأن الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي يمكن أن يفقدوا شهيتهم، فمن المهم التركيز على تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

4 - عدم شرب السوائل الكافية للجسم

إذا كنت تعاني من نوبات الإسهال، فأنت معرض لخطر الإصابة بالجفاف، لأن جسمك يفقد سوائل أكثر مما يأخذه، ويمكن أن يكون هذا ضارًا بصحتك العامة ويتعارض مع قدرة جسمك على الشفاء.

5 - شرب الكافيين

القهوة والشاي والصودا يمكن أن تجعل نوبات التهاب القولون أسوأ، لأن الكافيين منبه يمكن أن يحفز أمعاءك.

6 - المشروبات الغازية

المشروبات الغازية يمكن أن تتسبب في غازات غير مريحة، نظرًا لأن العديد من هذه المشروبات تحتوى على مادة الكافيين والسكر، وكلاهما يمكن أن يساهم فى حدوث الإسهال، فقد تُعطي لنفسك جرعة ثلاثية من التهيج، ولذلك اختر الماء العادي بدلاً من ذلك.

7 - تناول كميات كبيرة من الوجبات

عندما تكون أعراض التهابات القولون نشطة، يمكنك تخفيف عبء جسمك عن طريق تناول وجبات متكررة صغيرة بحيث يكون حجم الطعام والسوائل مستقرًا ومحدودًا، ضع فى اعتبارك تناول خمس أو ست وجبات بحجم قبضة اليد كل ثلاث إلى أربع ساعات بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة فى اليوم.