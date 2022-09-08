اليوم السابع
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35 محضرا لتأجيرها وعدم استغلالها.. حملات تفتيشية على الوحدات السكنية غرب بقنا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:18 م
35 محضرا لتأجيرها وعدم استغلالها.. حملات تفتيشية على الوحدات السكنية غرب بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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حررت الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، فى مركز دشنا، بمحافظة قنا، 35 محضرًا لمواطنين، خلال حملة تفتيشية على الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعى بالقرية، للتأكد من عدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعى، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، أن الحملة التفتيشية، تأتى وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، وتنفيذًا لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعى، والتى استهدفت المرور على عمارات سكنية، بواقع 40 شقة، منها 31 وحدة سكنية مغلقة، و4 مستأجرة لغير المالك، و5 وحدات فقط يقطنها سكان أصليون.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن تلك الحملات تستهدف التفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي

وأكد جيلانى، أن الحملات تستهدف وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وأن شاغلى هذه الوحدات هم أنفسهم المستفيدين، ولمواجهة ظاهرة المتاجرة بالوحدة السكنية.

ووجه رئيس الوحدة المحلية، المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى، بضرورة التزامهم بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الاجتماعى، مؤكدا استمرار الحملات خلال الفترة القادمة، وتوقيع العقوبات المقررة على جميع المخالفين.


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