وصول 63 ألف طن قمح رومانى وتصدير 32 ألف فوسفات من وإلى ميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن استقبال ميناء سفاجا البحرى، السفينة وادى طيبة وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها.

كما أعلنت موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 118000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 678 شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 78000 طن بضائع، 362 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع، 316 شاحنة و25 سيارة.

كما وصلت لميناء سفاجا السفينة أمل والسفينة HBC FUTUR فارغة والسفينة GLAMOR وعلى متنها 11000 طن كبريت قادمة من السعودية، بينما تغادر الميناء السفينة STELLER ENGURI بحمولة 32500 طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وبريدج ومغادرة السفينة سينا ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ندى قادمة من بورسودان ومغادرة السفينة BANYAS 2 فارغة متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1166 راكبا بموانئها.