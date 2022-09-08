موانئ البحر الأحمر تستقبل وفدا من طلاب علوم البحار للتعريف بأعمال التطوير.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، وفد من شباب الجامعات بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المتدربين والمحاضرين بورشة العمل تحت عنوان "البحار المصرية سبل الحوكمة والقانون والإدارة من أجل مستقبل مستدام" .

ورحب رئيس الهيئة بالطلاب وقام بتعريفهم بموانئ الهيئة وأعمال التطوير التى تمت بالموانىء والمشروعات الجاري تنفيذها وقدرات الموانىء المصرية واللوجستيات المتبعة فيها ومدى مساهمتها فى ازدهار الاقتصاد القومى واصطحبهم بجولة ميدانية بميناء بورتوفيق تم خلالها تنفيذ سيناريو مناورة حريق للتعرف على خطة الطوارىء وسرعة التنفيذ لمواجهة الازمات حال حدوثها والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية .

كما تفقد وفد شباب الجامعات الارصفة البحرية وصالات الوصول والسفر للتعرف على امكانيات ومواصفات الميناء واعمال التطوير التى تمثل نقلة حضارية للموانى المصرية والرؤية المستقبلية لها والرد على جميع الاسئلة والاستفسارات من الشباب.



وفد طلابي بموانئ البحر الأحمر



طلاب علوم البحار بموانئ البحر الأحمر



طلاب علوم البحار بميناء بورتوفيق