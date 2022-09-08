وزير المالية الروسى: موضوع السيادة المالية مهم جدا بالنسبة لموسكو

كتب أحمد عرفة

لخص وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف صيغة "السيادة المالية" لروسيا، موضحا أنها تعنى العيش فى حدود الإمكانيات وعدم مد يد التسول، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير المالية الروسي، إن موضوع السيادة المالية مهم جدا بالنسبة لروسيا، موضحا أنه رغم حقيقة أن حلفاء روسيا هم الجيش والبحرية، فإن ذلك لا يصلح بدون عنصر مالي.

وتابع وزير المالية الروسي: ما هي السيادة المالية؟ في المقام الأول هذا يعني العيش في حدود إمكانياتنا وعدم مد يد التسول، لأننا مررنا بالعديد من الفترات في التاريخ عندما كان أملنا الوحيد يتلخص في ما إذا كانوا سيقدمون لنا قرضا أم لا.