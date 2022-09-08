وزير المالية: الدين المصرى فى منطقة آمنة والدولة تُطبق المعادلة الصعبة

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معدل الدين المصري فى منطقة آمنة بكل المعايير، وصحيح أن هذا ليس المستهدف للحكومة المصرية ولكن الخطة التي وضعتها الحكومة تعرقلت بسبب جائحة كورونا، ثم ما أعقبها من التضخم الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الدكتور محمد معيط، في كلمة بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيف عجز الموازنة والحفاظ على ثبات الدين، وفي نفس الوقت تحقق تنمية في ملفات المياه والصرف والطرق، وإعادة توزيع الدخل على كل قطاعات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع: "الدولة المصرية تطبق المعادلة الصعبة وتحقق الحفاظ على الدين وفي نفس الوقت تعمل على التنمية"، موضحا أن ما تعرضت له مصر من أزمة اقتصادية ليس لخبطة سياسة ولكن لخبطة ظروف عالمية أثرت على العالم والوضع في مصر.