وزير الأوقاف يبحث مع سفير كازاخستان الترتيب لمؤتمر زعماء الأديان

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة اليوم،، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وبخاصة فيما يتصل بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤتمر زعماء الأديان المقرر انعقاده في كازاخستان يومي 14 و15/ 9/ 2022م، وكذلك اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والذي يرأسه من الجانب المصري الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن الجانب الكازاخي وزير الإعلام والتنمية المجتمعية.

وقد أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة نسخة من كتاب "المنتخب" في تفسير معاني القرآن الكريم، وقد أثنى السفير على هذا التفسير الميسر.