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هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة من مستحضر نيوكلاف

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:07 ص
هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة من مستحضر نيوكلاف هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية بضرورة توخي الحذر من العبوات المتحمل تواجدها فى السوق المصرى من مستحضر 642.9mg /5ml- New-Clav .Extra Strength

وقالت هيئة الدواء فى منشور لها: "بناء على ما ورد إلينا من قبل الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات مغشوشة منه، واستعرضت هيئة الدواء كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة".

وقالت العبوة الأصلية للمستحضر تجد رسمة الطفل المتواجدة فة أسفل الوجه بألوان واضحة، والعلامة المائية لدار الطباعة تستنة شهر التصنيع "مايو"، ولكن العبوات المغشوشة رسمة الطفل المتواجدة باهتة مقارنة بالعبوة الأصلية، وتظهر العلامة المائية كل الشهور دون استثناء شهر التصنيع.

وأوضحت هيئة الدواء أن الزجاجة أقل طولا مقارنة بالعبوة المقلدة، والزجاجة المغشوشة أكثر طولا مقارنة بالعبوة الاصلية، وفيما يتعلق بلون المستحضر يعطي معلق أصفر بعد التحضير، والعبوة المغشوشة غير قابل للذوبان "محلول ابيض".

وعن النشرة الداخلية، أشارت هيئة الدواء أن البيانات المدونة بخط واضح يسهل قراءته، ولكن فى العبوة المغشوشة البيانات المدونة بخط مهزوز يصعب قراءته.

وتابعت هيئة الدواء، في حالة رصد أى من تللك العبوات لابد من ابلاغ هيئة الدواء من خلال الخطوط الساخن.


هيئة الدواء

الادوية

الصيدلة

نيو كلاف



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