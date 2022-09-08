ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

استقبلت مستشفى أسوان الجامعى، اليوم، مصابى حادث انقلاب اتوبيس سياحى بطريق ابوسمبل الذى وقع صباح اليوم عند الكيلو 80 وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا ووفاة ثلاثة آخرين.

ووجه الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان باتخاذ كافة الاسعافات الأولية مع تقديم أوجه الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، داخل مستشفيات أسوان الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أنه جارى فحص المصابين وتحويلهم إلى الأقسام المتخصصة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وأوضح عميد كلية الطب، بأنه نتج عن الحادث إصابة 13 حالة وهم: عبدالرحمن عثمان 62 سنة، كسر بالكتف والعضد الأيمن، وخلف حشمت سليم 48 سنة كسر الساعد الايمن والحوض والفقرات كاملة، ولينا أحمد حسين 27 سنة، جرح بالوجه، وعبد الرحمن هارون 23 سنة، إصابات فى الصدر والحوض، وعبد الرحمن الطيب 8 سنوات، وثريا الفكيه عبد الرحمن 48 سنة، إصابات بالحوض والعمود الفقرى، وعلى عبد الرحمن عثمان 8 سنوات، وبدر إبراهيم توفيق 20 سنة كسر بالحوض والفقرات، ومها أحمد رحاب 46 سنة، وفوزى النور محمد 58 سنة، كسر بالفقرات وكسر بالحوض، ومرغنى حسن أدام 30 سنة سودانى كسر بالحوض والفخذ الأيمن، وهيثم عبد العزيز 43 سنة كسر بالركبة اليمنى والحوض والكتف الايسر والعمود الفقرى، ومجهول الهوية كسر بالحوض والفقرات كاملة والفخد.

وفى السياق، أوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم توفير كافة الأطقم الطبية للمصابين لاتخاذ اللازم من العلاج مع تقديم خالص العزاء لأسر المتوفين، وهم إيمان عزيز محمد 41 سنة، وباسل عز الدين عبد الماجد 42 سنة متوفى، وعمر عبد الرحمن عثمان 25 سنة، وتم نقلهم إلى المشرحة.