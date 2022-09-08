ندب الأدلة الجنائية وسماع شهود واقعة حريق عقار محرم بك بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك بحى وسط الإسكندرية، تسبب فى مصرع وإصابة 7 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لمعرفه سبب الوفاه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وطلب تقرير الحماية المدنية عن الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مامور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحل أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوى، مما أسفر عن تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان.

ونجحت قوات الحماية المدنية بواسطة 5 سيارات إسعاف فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية فى الإسكندرية، برئاسة الدكتور عنانى إسماعيل، وكيل الوزارة، القائمة النهائية للمصابين بحادث حريق محل القماش بشارع بوالينو فى محرك بك، والذى وقع مساء اليوم الاربعاء، وتم نقل المصابين للعلاج فى مستشفى جمال حمادة ومستشفى الشرطة.

وقال وكيل الوزارة، أن أسماء المصابين جاءت كالتالى: منى محمود سعد، 55 سنة، مصابه باختناق بمستشفى جمال حماده، والحالة غير مستقرة، وعصمت أنور محمد، 56 سنة، إصابه باختناق بمستشفى جمال حمادة، والحالة غير مستقرة، وياسمين محمد محمد السيد، 24 سنة، مصابه باختناق بمستشفى جمال حماده الحالة غير مستقرة، ومصطفى أحمد عبده (أمين شرطة)، 39 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بعموم الجسم، بمستشفى الشرطة والحالة مستقرة، ومحمد مصطفى سالم، (أمين شرطة) 34 سنة، جرح قطعى بالساق اليمنى بمستشفى الشرطة والحالة مستقرة، ومحمد السيد محمد على صادق، 47 سنة، مصاب بازمة قلبية بمستشفى جمال حمادة والحالة غير مستقر.

كما جاءت حالة وقاة للمواطن عبد الحميد رجب عبد الحميد، 35 سنة، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.



حريق محرم بك