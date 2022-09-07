ننشر أسماء ضحايا حريق عقار محرم بك وسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ينشر اليوم السابع أسماء ضحايا حريق عقار محرم بك وسط الإسكندرية حيث عدد ضحايا الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الأربعاء، بعقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، متوفي و6 مصابين.

وحصلت " اليوم السابع" على كشف بأسماء ضحايا الحريق، والذي أسفر عن مصرع المدعو "عبدالحميد رجب عبدالحميد"، 35 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أصيب 6 آخرين هم كل من "مني محمود سعد، 55 سنة، اختناق، عصمت أنور محمد، 56 سنة، اختناق، ياسمين محمد محمد السيد 24سنة، اختناق، مصطفي أحمد عبده، أمين شرطة، 39 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات بعموم الجسم، ومحمد مصطفى سالم، أمين شرطة، 34 سنة، جرح قطعي بالساق اليمنى، ومحمد السيد محمد على صادق، 47 سنة، أزمة قلبية.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوي، ما أدى تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان والنيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة 5 سيارات إطفاء جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.