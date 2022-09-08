نائب رئيس اتحاد عمال مصر: مصر تسير على الطريق الصحيح رغم الأزمات العالمية

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح على الرغم من تضررنا من بعض الأزمات العالمية، مشيدًا برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها على هامش افتتاح القرية الأوليمبية بقناة السويس وتدشين الوحدات البحرية الجديدة.

وقال «البدوي»، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي وضع من خلال كلمته اليوم، رؤية حول دوران حركة الاقتصاد وتنشيط الصناعة المصرية، لذلك جاءت توجيهاته إلى الحكومة بضرورة إقامة مؤتمر اقتصادى لوضع رؤية حول الأوضاع الاقتصادية الحالية وكيفية تطوير الأداء الاقتصادي، مضيفًا: «لم يكتف الرئيس بذلك بل وجه الحكومة بالاهتمام بإنتاج مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشغيل المصانع والشركات كما طالب الحكومة بتقديم كل سبل الدعم المصدرين خلال المرحلة القادمة».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوضح للشعب المصرى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا بشكل كبير إلا أن مصر استطاعت امتصاص الكثير من الآثار السلبية لهذه الارتفاعات وقدمت السلع للمواطنين بأقل من أسعارها العالمية.

وتابع: «كشف الرئيس عن ضرورة كشف الإعلام المضلل الذى يسعى أن ينال من مصر، مؤكدا بأن هذا الإعلان سعى أن ينال من تطوير القناة لكن النتائج الحالية تؤكد أن تطوير المشروعات فى مصر يخضع لدراسات عديدة قبل التنفيذ.

وشدد البدوى أن الرئيس السيسي وضع المصريين أمام مسئولياتهم الوطنية ومطالبهم بالوقوف مع الدولة ومسنادتها حتى نخرج من هذه الأزمة.