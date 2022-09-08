مطار مرسى علم يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية بينهم 5 رحلات من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة.

وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، و3 رحلات من ايطاليا، 5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا، ويتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة.