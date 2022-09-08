اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:02 ص
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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية بينهم 5 رحلات من التشيك

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:01 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية بينهم 5 رحلات من التشيك مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة.
 
وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، و3 رحلات من ايطاليا، 5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا، ويتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة.
 
وأكدت جداول رحلات الطيران، أن رحلات الطيران التى تصل إلى مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية بين تلك الرحلات 110 رحلات دولية ورحلة داخلية.
 
وتبين أن السياحة التشيكية فى المقدمة الرحلات الوافدة تليها الرحلات الإيطالية ثم البولندى والألمانى، وأوضحت الجداول أن المطار من المقرر أن يستقبل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا و21 رحلة إيطالى، و17 من ألمانيا، و36 رحلة تشيكية، و19 رحلة من بولندا و3 سويسرا، و5 داخلية ورحلة من لكسمبورج.

 


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