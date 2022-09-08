اليوم السابع
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منسقة الأمم المتحدة تشيد بمشاركة الشباب المصرى القوية دوليا قبل COP27

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:47 م
منسقة الأمم المتحدة تشيد بمشاركة الشباب المصرى القوية دوليا قبل COP27 الينا بانوفا منسقة الامم المتحدة فى مصر
كتبت : هند المغربي

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نشرت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر تدوينه أشادت من خلالها بمشاركة الشباب المصرى القوية تزامنا وإستضافة مصر للحدث العالمى الأهم المعنى بالمناخ COP27  المقرر انعقاده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت بانوفا في تدوينتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر " أحيي شباب مصر على مشاركتهم القوية في تطوير حلول بقيادة محلية وفي تشكيل السياسات الوطنية والدولية من أجل الناس والعالم مع استضافة مصر Cop27 هذا العام ، هناك فرص كثيرة لعرض أفكار الشباب في مصر "

وكانت منسقة الأمم المتحدة فى مصر أشادت في وقت سابق بدعم مصر للشباب قائلة "مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 هذا العام، ثمة فرصة كبيرة لعرض أفكار الشباب فى مصر مضيفة اسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ مصر على المساهمات المحددة وطنيا، المراعية للطفل.

 


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الينا بانوفا

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