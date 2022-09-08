مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شخص مصرعه بمحافظة الشرقية، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير معد للمشاه، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول " ماهر ا ا " 52 عاما مقيم كفر يوسف دائرة مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة أمام كفر أبوحسين، دائرة مركز الزقازيق، اصطدم به القطار رقم 962 القادم من الإسماعيلية – للقاهرة، وتوفى فى الحال، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.