تجديد حبس عامل طعن زوجته بالسكين لخلافات بينهما بالشرقية 15 يوما

الشرقية – فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ههيا، تجديد حبس عامل لشروعه في قتل زوجته، بطعنها بسكين بالبطن بسبب خلافات بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له اتهام الشروع فى قتل.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة مستشفي ههيا المركزى بوصول" اسماء ا " 33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة ههيا،مصابة بطعنة نافذة بالبطن،وحالتها مستقرة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص قيام "سالم ع " 37 عاما عامل زوج المجني عليها بارتكاب الواقعة،على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية،استل على إثرها سكين من المطبخ وتعدي عليها محدثا إصابتها بطعنه نافذة بالبطن، ولاذا بالفرار ،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بههيا التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة،والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، فيما تمكنت مأمورية من ضباط مباحث ههيا من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.