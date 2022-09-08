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مصرع شخصين وإصابة 13 فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل جنوب أسوان

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:08 ص
مصرع شخصين وإصابة 13 فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل جنوب أسوان انقلاب أتوبيس ـ أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين، اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 110 وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث للتعامل مع المصابين والضحايا.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

يشار إلى أن طريق أبوسمبل جنوب أسوان، شهد خلال شهر يوليو الماضى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل مواد غذائية أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين، كما شهد نفس الطريق خلال شهر أبريل الماضى حادث تصادم أتوبيس أيضا بسيارة نقل أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم 5 سائحين أجانب.

 


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