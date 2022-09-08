انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان.. وجارى حصر المصابين

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" جنوب مدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من الكيلو 110، وجارى التعامل مع الحادث، وحصر المصابين أو الضحايا.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 110 وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث للتعامل مع المصابين أو الضحايا جارى حصرهم.

يشار إلى أن طريق أبوسمبل جنوب أسوان، شهد خلال شهر يوليو الماضى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل مواد غذائية أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين، كما شهد نفس الطريق خلال شهر أبريل الماضى حادث تصادم أتوبيس أيضا بسيارة نقل أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم 5 سائحين أجانب.