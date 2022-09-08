مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ تخدم 3.6 مليون مواطن.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد المنظومة الطبية بجامعة كفر الشيخ تطوراً ملحوظاً، وينتظر أكثر من 3 ملايين و600 ألف مواطن بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ، فالمحافظة رغم وجود عدد من المستشفيات الحديثة التي تم تشييدها خلال 9 سنوات الماضية، منها مستشفى بلطيم النموذجي وقلين وسيدي غازي والبرلس، وجارٍ العمل بمستشفى بيلا والرياض، ومستشفى الصدر، إلا أن المحافظة تفتقر لمستشفى طوارئ، فكانت توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من مستشفى طوارئ الجامعة.

ويعاني المئات من أهالي المحافظة من صعوبة نقل المرضى والمصابين الذين يتعرضون للحوادث على الطرق السريعة وخاصة الطريق الدولي الساحلي وروافده، لعدم وجود مستشفى طوارئ بمحافظة كفر الشيخ، ويضطرون لتكبد معاناة الانتقال والسفر للمحافظات المجاورة، ولبعد المسافة قد تتدهور حال المصابين أثناء عملية النقل.

وقال محمد السيد علي، مدرس، إن المنظومة الطبية بمحافظة كفر الشيخ تطورت خلال الـ9 سنوات الماضية كنا نفتقر لمستشفيات لعلاج المرضى، تضم الأجهزة الحديثة، لكن بعد افتتاح 5 مستشفيات بالمحافظة، إضافة الصرح الطبي متمثلا في مستشفى جامعة كفر الشيخ، التي تستقبل آلاف الحالات وأجرى بها الآلاف من العمليات الجراحية ومنها النادرة، والتي نعتبرها مستشفى خمس نجوم نظراً لتميز حجراتها ونظافتها، وحسن استقبال المرضى، ونحن ننتظر افتتاح مستشفى الطوارئ، التي تفتقر المحافظة لوجودها.

ويشهد مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية بجامعة كفر الشيخ، أعمال مستمرة لسرعة الانتهاء منها لخدمة أكثر من 3 ملايين و600 ألف نسمة من أبناء المحافظة، والمئات من أهالي المحافظات المجاورة، ضمن المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة، والتي تضم العديد من الإنشاءات الطبية ومنها مستشفى جامعة كفر الشيخ، ومستشفى الطلبة، وغيرهما، وما تضمه من كليات الطب، والأسنان وما تضمه من عيادات، والعلاج الطبيعي، والتمريض.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه يولي القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن وتحقق في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع ، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، وصولاً لدخولها الخدمة في أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع.

وقال إن المستشفى يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم أبناء كفر الشيخ، بدلاً من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية عام 2022 م، مشيراً إلى تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شهر سبتمبر 2020م مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ والذي يأتي في إطار استكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالجامعة، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات ، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبنى يتكون من دور أرضي وثمان أدوار علوية متكررة بمسطح إجمالي يصل إلى 45 ألف متر مسطح، ويحتوى المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات وعنابر وقسم عناية مركزة داخلية، ويحتوي المبنى على 650 سرير إقامة و 87 أسرة عناية مركزة إلى جانب 30حضانة أطفال، و10أسرة من العناية المركزة للأطفال كما يشتمل المبنى على 16غرفة عمليات كبرى، وثمان غرف عمليات أخرى صغرى وكذا قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 4 صالات يوجد بها 53 سريراً للغسيل الكلوي وبه غرفة للعزل، ووحدة لمعالجة المياه، كما يضم المبنى قسم لتفتيت الحصوات والمعامل وقسم للأشعة بمختلف أنواعها وقسم لمعالجة الحروق وقاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقعد ومحطة للغازات الطبية.



التجهيزات-الجارية



الحرص-على-متابعة-التجهيزات



اهتمام-كبير-بالمستشفى-(1)



تفقد-اقسام-المستشفى



رئيس-الجامعة-يتفقد-مستشفى-الطوارئ