اليوم السابع
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مدير منظمة الصحة العالمية يمارس الرياضة فى مكتبه.. ويوجه نصيحة لمتابعيه

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:40 م
مدير منظمة الصحة العالمية يمارس الرياضة فى مكتبه.. ويوجه نصيحة لمتابعيه مدير منظمة الصحة العالمية
كتب فارس البدري

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شارك تيدروس أدهانوم جيبريسوس فيديو له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اثناء ممارسته التمارين الرياضية فى مكتبه على دراجة تمارين رياضية ويوجه رسالة لمتابعيه على "تويتر" من جميع انحاء العالم.

 

قال، "لدينا وظائف وحياة مزدحمة، من الصعب تخصيص وقت لممارسة الرياضة بانتظام، لكنى أحاول فعل ذألك في مكتبى، لدى دراجة تمارين رياضية وأحيانًا أتلقى مكالمات أثناء تحريك ساقى ورفع معدل ضربات القلب على الدراجة، أهم شيء هو أن تفعل شيئًا وأن تفعله بانتظام"

وفي سياق آخر كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، ما زلنا نرى اتجاهًا هبوطيًا لجدرى القرود فى أوروبا، وفى حين أن الحالات المبلغ عنها من الأمريكتين انخفضت أيضًا الأسبوع الماضى، فمن الصعب استخلاص استنتاجات مؤكدة حول الوباء فى تلك المنطقة.

 

وأضاف تواصل بعض البلدان فى الأمريكتين الإبلاغ عن أعداد متزايدة من الحالات، وفى بعضها من المحتمل أن يكون هناك نقص فى الإبلاغ بسبب الوصمة والتمييز، أو نقص المعلومات لمن هم فى أمس الحاجة إليها، لكن كما قلت سابقًا، يمكن أن يكون الاتجاه الهبوطى هو أخطر الأوقات، خاصة إذا قللنا الإجراءات الاحترازية.

مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية

أوضح أنه فى الأسبوع الماضى عقدت منظمة الصحة العالمية مشاورات مع قادة المجتمع من جميع أنحاء العالم للاستماع إلى آرائهم واهتماماتهم، وللتأكيد على أهمية الاستجابة لجدرى القردة باستخدام الخدمات والبنية التحتية القائمة، بما فى ذلك تلك المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الجنسية.

وقال إذا انتقلنا إلى باكستان فإنه يتضرر ما يقرب من 1500 مرفق صحي من جراء الفيضانات في باكستان، موضحا أن هناك مخزونا محدودا من أدوية الطوارئ والإمدادات الصحية الأخرى.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية قدمت الأدوية ومستلزمات تنقية المياه والخيام وغيرها من الإمدادات، وبالتعاون مع شركائنا، وأنشأنا أكثر من 4500 معسكر طبيًا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.

 


التمارين الرياضية

مدير منظمة الصحة العالمية

جدري القرود

تيدروس أدهانوم جيبريسوس



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