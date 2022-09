مدير منظمة الصحة العالمية يمارس الرياضة فى مكتبه.. ويوجه نصيحة لمتابعيه

شارك تيدروس أدهانوم جيبريسوس فيديو له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اثناء ممارسته التمارين الرياضية فى مكتبه على دراجة تمارين رياضية ويوجه رسالة لمتابعيه على "تويتر" من جميع انحاء العالم.

قال، "لدينا وظائف وحياة مزدحمة، من الصعب تخصيص وقت لممارسة الرياضة بانتظام، لكنى أحاول فعل ذألك في مكتبى، لدى دراجة تمارين رياضية وأحيانًا أتلقى مكالمات أثناء تحريك ساقى ورفع معدل ضربات القلب على الدراجة، أهم شيء هو أن تفعل شيئًا وأن تفعله بانتظام"

We have busy lives & jobs. It's hard to make the time to exercise regularly. But I try. In my office I have an exercise bike & sometimes I will take calls while getting my legs moving & my heart-rate up on the bike. The most important thing is to do something & to do it regularly pic.twitter.com/13I9CpaOU6