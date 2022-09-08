محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين على مستوى الجمهورية فى توجيه المكتبات

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحاصلين على عدد من المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية في توجيه المكتبات، سواء في الملكية الفكرية، والنشر الإلكتروني في المراحل التعليمية المتعددة موجهًا الشكر لهم، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وكرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي من توجيه المكتبات والذين حققوا عدة مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، وهم خميس عبيد خميس سالم، إدارة الرياض التعليمية الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الملكية الفكرية للمرحلة الثانوية، وأحمد محمد السعودي، إدارة دسوق التعليمية الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الملكية الفكرية للمرحلة الإعدادية، ونجوى الأمير علي عبد المقصود، إدارة بيلا التعليمية الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في النشر الإلكتروني للمرحلة الابتدائية، وهند جمعة السيد أحمد، الفائزة بالمركز الثالث علي مستوى الجمهورية في النشر الإلكتروني للمرحلة الثانوية، وحسناء السعيد أبو زامل الفائزة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في الملكية الفكرية للمرحلة الابتدائية.

كما كرم عبد الله، أميرة عبد العليم رجب، إدارة بلطيم التعليمية والتي صعدت للتصفية النهائية من بين أفضل عشر ة في مسابقة المعلم المثقف، وخالد بدر الدين، موجه عام المكتبات الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية كأفضل منسق.

واستعرض كل منهم ما قدمه والجهد المبذول وصولا إلى هذا التميز، ومدى استيعاب كل منهم للقضية التي تناولها بالبحث خاصة ما دار حول قضية الملكية الفكرية وسبل تحقيقها علي أرض الواقع خاصة أن مصر لها الريادة في الدخول في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، كما تناول دور أخصائي المكتبات في تيسير سبل المعرفة.



تكريم الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية بتوجيه المكتبات



تكريم معلم متميز



تكريم معلمه فائزة على مستوى الجمهورية



تكرينم موجه عام المكتبات