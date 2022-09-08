محافظ سوهاج يتفقد المدفن الصحى الآمن بدار السلام بعد إنهائه بتكلفه 20 مليون.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتفقد المدفن الصحى الآمن بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة، يرافقه محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

ومن جانبه أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء المدفن الصحي الآمن بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات.

يذكر أن المدفن الصحي تم إنشاؤه على مساحة 6 أفدنة، ويشمل خلية هندسية بمساحة 3 أفدنة، وبحيرة التبخير، وسواتر ترابية، وطرق داخلية، مصممة طبقا لأعلى المواصفات العالمية لتصميم المدافن الصحية المعزولة بمواد عالية الكثافة، والتي تعمل على حماية التربة والمياه الجوفية من سوائل الترشيح والحفاظ على البيئة، والتخلص من آثار المقالب العشوائية والدفن غير المحكوم.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية العزبة التابعة لمجلس قروى أولاد يحيى، حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100٪.