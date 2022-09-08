محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بدار السلام.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز دار السلام، اليوم، مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي مدينة دار السلام، بقرية " نجوع مازن شرق "، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، بحضور، العميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام .

وتفقد محافظ سوهاج الأعمال الجارية بالمشروع، واستمع إلى شرح مفصل عن المحطة التي تقع على مساحة 32 فدان، بطاقة حالية 60 ألف م3/يوم، وبطاقة مستقبلية 90 ألف م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 69 ٪.

وتخدم المحطة 450 ألف نسمة بـ 15 قرية وتابع وهي " أولاد يحيي بحري، أولاد الشيخ، أولاد يحيى قبلي، الحاجر بأولاد يحيي، نجوع مازن شرق، مزاتة شرق، الخيام، أولاد خلف، النغاميش، نقنق، أولاد سالم بحري، النصيرات، العقارية، أولاد سالم قبلي، البلابيش بحري".

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وضرورة مراعاة جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية.