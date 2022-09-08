محافظ جنوب سيناء يتابع الإصلاحات بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحات له، إنه يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ ومتابعة عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، برافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والاستشاريين وممثلي الشركات والجهات المشرفة والمنفذة لتلك المشروعات.

وأضاف المحافظ: تضمنت المشروعات أعمال الميادين التي تصل لعدد 13 ميدان بشرم الشيخ ومنطقة نبق، وأعمال تطوير طريق السلام والممشى السياحي بطول 6 كم.

وأشار المحافظ، إلى أن طريق السلام يشهد أعمال توسعة للطريق 3 و 5 حارات مرورية، ومسار دراجات، ومسار مشاة، وأعمال تجميل وانارة، ومساحات خضراء، وأحواض زهور، كما تتضمن الأعمال الممشي السياحي بطول 6 كم، لافتاً أن الممشى يتكون من 82 محل تجاري، 66 كشك بيع، مسار للدراجات، ممشى بعرض من 5 الي 10 متر، و أحواض نباتات ظل، بالاضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة العاب اطفال( كيدز اريا)، محلات خدمية.

وأوضح المحافظ ان أعمال إنشاء ميدان ساحة العلم بطريق السلام أمام ايقونة السلام، ضمن أعمال إنشاء عدد من الميادين الكبرى بالتعاون مع رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ، وكذا أعمال تعميم الهوية البصرية بشرم الشيخ.

أشار المحافظ ان الأعمال تشمل شبكات ري وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال اضاءة، وسواري الاعلام، حيث شدد المحافظ علي إقامة سواري أعلام بتلك الميادين بطول 25 متر لرفع علم مصر خفاقا عاليا، لتتكامل مع إنشاء طرق جديدة، واعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.

وأضاف المحافظ أعمال التجميل والتشجير وأعمال المساحات الخضراء واعمال الانارة والتجميل في اطار تحويل المدينة الي مدينة خضراء صديقة للبيئة والاستعداد لانعقاد مؤتمر تغير المناخ، والحفاظ علي استدامتها.

وأشار المحافظ يتم الان رفع كفاءة النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ و أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة، مشددا خلال التفقد علي ضرورة مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد المقررة.