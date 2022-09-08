اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:52 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يصدر 6 قرارات فى اجتماع مجلسى إدارة "الخدمات" و"الإسكان"

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:18 م
محافظ الوادى الجديد يصدر 6 قرارات فى اجتماع مجلسى إدارة "الخدمات" و"الإسكان" جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، اجتماع مجلسي إدارة صندوق الخدمات والإسكان بحضور  حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي الإدارة ورؤساء المراكز.


 

وجاءت أهم القرارات ما يلي:
 

بدء تفعيل مبادرة جمع زكاة التمور "اتقوا الله ولو بشق تمرة" من خلال اللجان المُشَكلة على أن يتم التحصيل بإيصالات معتمدة، ومنح مزايا للقرى الأكثر مساهمة في صورة خدمات.

خفض القيمة الإيجارية للمحال التجارية بسوق الشعلة بالخارجة تيسيرًا على المستأجرين.

البدء في المرحلة الثانية من مبادرة "المدارس الخضراء " ومشروع إحلال استخدام الطاقة الشمسية بالمدارس والمساجد بعد نجاح المرحلة الأولى.

بحث وتقنين وضع المستفيدين من مشروع ابني بيتك بنفسك بحي ميتالكو وسداد قيمة الدعم المقدم من الصندوق.

مساهمة الصندوق في تطوير ورفع كفاءة فندق الخارجة التابع للمحافظة.

عرض بيان الموازنة والحساب الختامي وأوجه الصرف لجميع الصناديق والعمل على زيادة الموارد المالية لصندوق الخدمات لمواجهة الالتزامات.

 

 


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