اليوم السابع
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محافظ القليوبية يضبط 5 سيارات تسير عكس الاتجاه بشبرا الخيمة.. صور

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:43 ص
محافظ القليوبية يضبط 5 سيارات تسير عكس الاتجاه بشبرا الخيمة.. صور خلال تحرير المخالفة
القليوبية إبراهيم سالم

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ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، 5 سيارات أجرة وملاكي تسير عكس الاتجاه عند مطلع الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر.

ووجه الهجان، بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين، لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقين بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

 

ضبط سيارات تسير عكس الإتجاه
ضبط سيارات تسير عكس الإتجاه

 

تحرير مخالفات لسيارات تسير عكس الاتجاه
تحرير مخالفات لسيارات تسير عكس الاتجاه

 

خلال ضبط السيارات بطلعة طريق شبرا بنها الحر
خلال ضبط السيارات بطلعة طريق شبرا بنها الحر

 

أثناء تحرير مخالفات مرورية
أثناء تحرير مخالفات مرورية

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