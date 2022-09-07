مصرع طالبة سقطت أسفل قطار بمحطة شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوى، مصرعها إثر نزولها من قطار بمحطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بوفاة طالبة بالصف الثاني الثانوى أسفل عجلات القطار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة طالبة بالصف الثاني الثانوي، أثناء محاولتها النزول من محطة القطار بشبين القناطر، فانزلقت قدميها أسفله ولقيت مصرعها فى الحال، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.