اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد مشروع رصف 6 شوارع بشبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:26 ص
محافظ القليوبية يتفقد مشروع رصف 6 شوارع بشبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف 6 شوارع تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لهم بمنطقتي أم بيومي ومنطي بشبرا الخيمة، ضمن مشروع التنمية بالمشاركة بتكلفة 17 مليون جنيه منحة من الوكالة الألمانية GIZ.

رافق المحافظ كلا من المهندس هيثم ماهر الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد محمد محمود صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بطول 700 متر، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ وإصلاح مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالشارع، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء وتركيب كشافات إنارة مشددا على ضرورة البدء في باقي الشوارع المدرجة بالمشروع وهي الشوارع المتفرعة من شارع أحمد عرابي مثل شارع حلمي عبد الرازق وشارع مبارك وشارع الجيزة وشارع مسجد الرحمن.

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة الجديد ببذل المزيد من الجهد بالنهوض بمستوى النظافة بالشوارع والتواجد الميداني الدائم والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أولا بأول.

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

رصف الشوارع بشبرا الخيمة
رصف الشوارع بشبرا الخيمة

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

جانب من جولة محافظ القليوبية
جانب من جولة محافظ القليوبية

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