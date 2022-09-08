اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:38 م
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمنطقتين الشرقية والشمالية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء أحياء المنطقتين.

وطالب محافظ القاهرة خلال اللقاء التوسع فى إقامة المواقف الحضارية والحدائق مشددًا على ضرورة تنسيق الأحياء مع شركات المرافق قبل تنفيذ الخطة الإستثمارية بها لعدم حفر الشوارع مرة أخرى بعد تطويرها.

وأكد محافظ القاهرة أن الشوارع التى سيتم الانتهاء من تطويرها لن يسمح بالحفر فيها نهائيًا إلا فى حالة الطوارئ.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعمل فرق عمل وتوزيع المهام داخل الحى للانتهاء من المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية ، ومتابعة أعمال النظافة والرصف والإنارة ، وإزالة الإشغالات ، ومراجعة إعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة مع التنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتطوير الشوارع والميادين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها مؤكدًا على ضرورة تخصيص لقاء أسبوعي للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم ، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقديم الخدمات للمواطنين.


القاهرة

الخطة الاستثمارية

شكاوي المواطنين

شرق القاهرة

شمال القاهرة



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