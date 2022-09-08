محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من المدارس

الشرقية ـ فريق المحافظات

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي للعام الدراسي 2022 / 2023 بعدد من المدارس بإدارات "شرق – غرب – مشتول السوق – منيا القمح – ديرب نجم – القرين – أبو كبير – فاقوس" كالأتي :

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة الزقازيق الفنية الصناعية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية 210 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة اللواء عبد المنعم أبو المجد الصناعية بالزنكلون التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية 200 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة الزقازيق المعمارية العسكرية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية 200 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة تلحوين الصناعية المشتركة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية 205 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة مشتول الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية 205 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة منيا القمح الصناعية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية 205 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة منيا القمح الصناعية بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية 210 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة مشهور الصناعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية 200 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة العصايد الصناعية المشتركة ( بنين فقط) التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية 205 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة القرين الصناعية المشتركة ( بنين فقط) التابعة لإدارة القرين التعليمية 205 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة أبو كبير المعمارية بنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية 205 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة المشاعلة الثانوية الفنية المشتركة التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية 205 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة الطويلة الصناعية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية 200 درجة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي للعام الدراسي 2022 / 2023 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وفق القواعد المنظمة للقبول.