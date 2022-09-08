الشرقية تحتفل بالعيد القومى بدخول 42 مشروعا خدميا بتكلفة 1.8 مليار جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه خلال شهر سبتمبر نحتفل بالعيد القومي بـ 42 مشروعا خدميا لأهلنا بالمحافظة بتكلفة مليار و800 مليون جنيه، ما بين محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومنشآت صحية ، تعود بالنفع على المواطنين.

وأضح ألمحافظ فى تصريحات خاصة، أن أبرز تلك المشروعات، هي مرحلة الأولى لمحطة مياه ابوكبير بطاقة إجمالية 34 ألف متر مكعب بتكلفة نصف مليار جنيه والتي ستعمل على حل مشاكل ضعف المياه لاهلينا بمراكز شمال المحافظة، وأيضا محطتي معالجة الصرف "الصوالح وقنتير"، وهما مربوط عليهم روافع عدد كبير من قرى فاقوس و التي ستحل أزمة الصرف الصحي بالمركز، بالإضافة إلى 8 روافع بعدد من القرى في مختلف مراكز المحافظة و هي "يوسف سلامة، عوض الله حجازي، السعدية، منية سلمنت، شوبك، اكراش ، الشراقوة ، العطارين، الديسة "، بتكلفة 900 مليون جنيه، وكذلك 21 مدرسة جديدة ما بين 11 حديثة الانشاء و 8 و إحلال كلي و واحدة إحلال جزئي بعدد 384 فصل، وإدارة تعليمية جديدة باولاد صقر و مركز تدريب المعلمين بالزقازيق تكلفة 150 مليون ، وأيضا نفق مشاة السكة الحديد بههيا و مجمع خدمات التل بكفر صقر تكلفة 11 مليون ، و 6 موزعات جهد متوسط في " المحلج، الاوقاف ، العصلوجي ، السدس، منشأة صهبرة، البساتين الجديد" تكلفة 273 مليون جنيه.

وتحتفل محافظة الشرقية ، بعيدها القومي يوم 9 سبتمبر من كل عام، والذي يواكب ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابى ابن قرية هرية رزنه أمام الخديوي توفيق رافضا الظلم و الاستبداد، والتي كانت شرارة اندلاع الثورة العرابية.