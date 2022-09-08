متابعة مكثفة لمدارس دمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد.. صور

دمياط معتز الشربيني

تابع بكر عيد مدير عام إدارة دمياط، وبرفقته فريق المتابعة برئاسة لوتس الدسوقى رئيس قسم المتابعة وتقويم الآداء بالإدارة، وأيمن عتمان التوجيه المالى والإدارى بالإدارة بمتابعة المدارس "البساتين الإعدادية ، العوامر تعليم أساسى ،السلام الابتدائية".

كما تابع ما تم من الصيانة البسيطة وتركيب أعلام جديدة للجمهورية والمحافظة وجاهزية المدرسة من حيث صيانة المقاعد المدرسية والفصول وسلامة الزجاج الموجود على نوافذ القاعات الدراسية، والوصلات الكهربائية وتغطيتها ،وتم تحويل مدرسة البساتين الإعدادية م للشئون القانونية لعدم وجود أمن المدرسة وعدم انضباط العاملين بالمدرسة وتحويل كل من تم التشطيب عليه بدفتر الحضور والانصراف للشئون القانونية.

وأكد مدير الإدارة على انضباط العاملين بالمدرسة واتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد للعام الدراسي الجديد.