متابعة مكثفة لمدارس دمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد.. صور

تابع بكر عيد مدير عام إدارة دمياط، وبرفقته فريق المتابعة برئاسة لوتس الدسوقى رئيس قسم المتابعة وتقويم الآداء بالإدارة، وأيمن عتمان التوجيه المالى والإدارى بالإدارة بمتابعة المدارس "البساتين الإعدادية ، العوامر تعليم أساسى ،السلام الابتدائية".
كما تابع ما تم من الصيانة البسيطة وتركيب أعلام جديدة للجمهورية والمحافظة وجاهزية المدرسة من حيث صيانة المقاعد المدرسية والفصول وسلامة الزجاج الموجود على نوافذ القاعات الدراسية، والوصلات الكهربائية وتغطيتها ،وتم تحويل مدرسة البساتين الإعدادية م للشئون القانونية لعدم وجود أمن المدرسة وعدم انضباط العاملين بالمدرسة وتحويل كل من تم التشطيب عليه بدفتر الحضور والانصراف للشئون القانونية.
وأكد مدير الإدارة على انضباط العاملين بالمدرسة واتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
كما زار اليوم زهرالدين الليثي مدير دارة دمياط الجديدة مدرسة الكفراوي للغات ومدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنات وحضور العرض الختامي للنشاط الصيفي للتربية الموسيقية بأشتراك طلاب و معلمي التربية الموسيقية المشرفين ببعض مدارس الإدارة وهم
نجلاء ابو الفرح مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنات، نبيله طوبار مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة، ماري جورج مدرسة المتميزة الرسمية للغات
، اسماء الزيات مدرسة زيد بن حارثة الرسمية للغات
تحت إشراف وحضور سحر الغول موجه التربية الموسيقية بالإدارة
وقد قام الطلاب بتقديم بعض الفقرات الموسيقيه
وقام مدير عام الإدارة بتكريم الطلاب و المشرفين المعلمين وقد أثنى على الجميع لما وجده من مواهب موسيقية متنوعه وشجع الطلاب على تنمية مواهبهم.
يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور " خالد خلف " وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بمتابعة المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
متابعة مكثفة لمدارس دمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد (4)
متابعة مكثفة لمدارس دمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد (1)
متابعة مكثفة لمدارس دمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد (2)
متابعة مكثفة لمدارس دمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد (3)
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