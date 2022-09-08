لتخفيف أعباء المعيشة.. رئيسة وزراء بريطانيا تثبت أسعار الطاقة لعامين

وكالات الأنباء

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، عن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، فى خطة ستكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية، بهدف تخفيف أعباء المعيشة على الأسر فى المملكة المتحدة.

وقالت تراس، التى انتخبها حزب المحافظين، خلفا لبوريس جونسون، في كلمة لها أمام مجلس العموم، نقلتها "سكاى نيوز"، إن فواتير الطاقة للأسر العادية لن تزيد في المتوسط على 2500 جنيه إسترليني سنويا، لمدة عامين، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر.

وقالت تراس إن هذا الإجراء يوازى توفير حوالي ألف جنيه إسترلينى سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر. وأشارت إلى أن أسعار الطاقة سيتم تجميدها أيضا لمدة ستة أشهر للشركات.

وكانت الجهة التنظيمة المسؤولة عن الطاقة في بريطانيا، أعلنت الشهر الماضي، عن زيادة قياسية في سقف أسعار الطاقة بنسبة 80 بالمئة اعتبارا من أكتوبر، ليصل إلى 3.549 جنيها إسترلينيا، بدلا من 1.971 جنيها إسترلينيا في المتوسط لكل أسرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وقالت تراس إن الحكومة ستنشئ صندوقا بهدف استفادة البريطانيين من الدعم الحكومى، مضيفة أن البلاد تواجه أزمة طاقة عالمية، وأن هناك تكلفة لمعالجتها.

ولم تحدد تراس كلفة الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، سيتم تأمينها عبر القروض. وتشمل الإجراءات أيضا تجميد مؤقت لضرائب الطاقة التى تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن برنامج الدعم الحكومي الذي أعلنته رئيسة الحكومة الجديدة سيتكلف حوالي 150 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه أنفقته الحكومة لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة وباء كورونا.

وقالت تراس للنواب: "هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة... وهذه التدخلات سيكون لها ثمن".