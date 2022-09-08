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"كوبرنيكوس لتغير المناخ": صيف عام 2022 الأكثر سخونة فى أوروبا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:39 م
"كوبرنيكوس لتغير المناخ": صيف عام 2022 الأكثر سخونة فى أوروبا التغير المناخى
كتبت: هناء أبو العز

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أفادت خدمة "كوبرنيكوس لتغير المناخ" بأن صيف عام 2022 بين شهرى يونيو وأغسطس الماضيين، والذى شهد زيادة فى الكوارث المرتبطة بالاحتباس الحرارى، يعد الأكثر سخونة فى قارة أوروبا.

 

وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

 

يذكر أن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ هى إحدى الخدمات المواضيعية الست التى يقدمها برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي.

 

وكانت خدمة "كوبرنيكوس" لرصد الغلاف الجوى قد ذكرت - فى وقت سابق - أن الانبعاثات من حرائق الغابات فى فرنسا التى رصدها القمر الصناعى خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس الماضيين أكثر من أى وقت منذ 2003.

 

وقال "مارك بارينجتون" كبير العلماء فى خدمة كوبرنيكوس لرصد الغلاف الجوي: "نرصد زيادة فى العدد، والانبعاثات الناجمة عن حرائق الغابات فى ظل زيادة ظروف الموجة الحارة من الحرائق فى جنوب غربى فرنسا وشبه جزيرة أيبيريا".

 


التغير المناخى

الغلاف الجوى

كوبرنيكوس

حرائق الغابات



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