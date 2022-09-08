اليوم السابع
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كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تطلق مبادرة صمم للأخضر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:18 ص
كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تطلق مبادرة صمم للأخضر جامعة حلوان
محمود طه حسين

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أطلقت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية والدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مبادرة صمم للأخضر، حضارة مستدامة، باعتبار أن الحضارة المصرية القديمة هي خير مثال على فكرة الاستدامة ومنتجاتها، وهي نموذج للحفاظ على البيئة. 
 
وقالت الجامعة في بيان لها: يأتى ذلك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 وفي ظل أهتمام جامعة حلوان بقضية التغيرات المناخية تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وتنطلق هذه المبادرة في ظل مواجهة مصر تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية، وهو ما دفع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
وأوضحت الجامعة: تتضمن مبادرة صمم للأخضر العديد من الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والفنية والطلابية والتي ستقام في كل يوم اثنين من كل أسبوع وعلى مدار ثلاثة أشهر خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، موضحة أنه من هذه الفعاليات سيعقد منتدى التصميم الأكاديمي تحت عنوان التصميم الأخضر استدامه للحياه  تحت إشراف الدكتور علا هاشم الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم الداخلي والاثاث ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والذي سيقام في شهر أكتوبر إلى جانب العديد من الفعاليات التنظيمية.
 

التعليم العالى

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قمة المناخ COP 27



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