"كرنفال مصر الدولى" يحتفل بالمئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستضيف مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، كرنفال مصر الدولى للفنون فى دورته الثانية، بمشاركة 40 فنانًا من 20 دولة أجنبية، بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام على اكتشاف علم المصريات لحجر رشيد، خلال الفترة من 25 سبتمبر الجارى، وحتى 1 من أكتوبر المقبل، بأحد فنادق الغردقة.

من جانبه قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون" ومنظم الكرنفال، أنه من المقرر أن يشارك فى الكرنفال التى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 25 سبتمبر الجارى، وحتى 1 من أكتوبر المقبل، 40 فنانًا من 20 دولة أجنبية مختلفة وهم "السعودية، والأردن، ولبنان، وإيطاليا، والعراق، والسويد، وتركيا، وبريطانيا، وروسيا، وأذربيجان، وألبانيا، ومقدونيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، والسودان، وتونس، والنمسا، وصربيا، بالإضافة إلى مصر".

وأضاف منظم الكرنفال أن الكرنفال فرصة لعمل دعاية لاستعادة الحجر، وكذلك استغلاله فى تقديم رسائل سياحية وسياسية وثقافية عن مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مجسم من حجر رشيد لكل فنان لوضع رؤيته التشكيلية على هذا الحجر ليصبح عملًا فنيًا رائعًا.

واوضح أن هناك تنسيقًا مع هيئة تنشيط السياحة، ومباحثات للتعاون من أجل عمل فعاليات وندوات لتنشيط السياحة، لذا كانت صدفة عمل كرنفال مصر الدولى للفنون تزامنًا مع عمل معرض فنى احتفالًا بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد، وبالتزامن أيضًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، المقرر له 27 من سبتمبر المقبل.

وتنظم أوستراكا للفنون، المنظمة للكرنفال، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين بالغردقة إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحى للغردقة، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفى الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.

وتابع "حميدة"، أنه من المقرر أن يُقام معرض يوم 1 أكتوبر لعرض أعمال الفنانين لحجر رشيد تشكيليًا، وسوف يتناول الفنانون أعمالهم الفنية من كتاب الراحل المهندس ميلاد حنا، مؤلف "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية".

وأكد المنظم أن إقامة مثل هذه الكرنفالات على أرض الغردقة خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية، مؤكدًا أن "أوستراكا"، تتشرف بتاريخ عظيم ورائدة فى عالم تنظيم فعاليات الفنون بمصر والوطن العربى بعدد 120 فعالية فى فنون تشكيلية ونحت ومعاوض ولها السبق منذ عام 2007 بمدينة شرم الشيخ.



مجموعة من المشاركين في الكرنفال



احدى المشاركات الأجانب