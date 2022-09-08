مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 13 ألف سائح على متن 87 رحلة دولية

وقال مصدر من مطار الغردقة، أن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر

من جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتي غدا الجمعة.

وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، و3 رحلات من ايطاليا، 5 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، و يتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة.