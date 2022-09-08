طلائع كفر الشيخ يفوز بفضية المصارعة الرومانية بأولمبياد الطفل المصرى

كفر الشيخ - محمد سليمان

حصل اللاعب بكرى عبد الرؤوف، ميزان 44 كيلو، على الميدالية الفضية فى المصارعة الرومانى، في تصفيات أولمبياد الطفل المصرى، والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي، وتم الافتتاح بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من 6 سبتمبر حتى التاسع من الشهر الجاري، بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة 23 طليع وطليعة من المحافظة.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب على حصوله على الميدالية الفضية، مؤكداً أنه سيتم تكريمه، كما هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللاعب ومدربه متمنياً لكل أبطال كفر الشيخ استمرار التفوق وتحقيق الإنجازات الرياضية التي تليق باسم المحافظة، مؤكداً أن أولمبياد الطفل المصري، تعد نموذج محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية العالمية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمشاركة الطلائع من جميع محافظات مصر، في ألعاب "خماسي القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد - ألعاب القوى - الكاراتيه - التايكوندو - تنس الطاولة - السباحة - رفع الأثقال - المصارعة - الجودو".

ويقام حفل تكريم الفائزين من الأبطال الصغار اليوم، التي سيكرم فيها أبطال كفر الشيخ الأربعة بعد حصول لاعبى التايكوندو على ثلاث ميداليات ذهبية فى التايكوندو والكاراتيه، وفضية المصارعة الرومانية، وذلك فى إطار تحقيق سياسة الوزارة الرامية لرعاية النشء واكتشاف المواهب الواعدة منهم وتشجيعا لهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام.