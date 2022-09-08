ضبط 2.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

الغربيـة عادل ضرة

شنت إدارتي التموين بمركزي السنطة وطنطا حملة تموينية لضبط المتلاعبين بالسلع التموينية والدقيق، وكانت معلومات قد وردت للمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية عن قيام بعض أصحاب المخابز والمهربين من محاولة تهريب كمية من الدقيق البلدى المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وعلى الفور تم تكليف إدارتي التموين بالسنطة وطنطا بتشكيل حملات لضبط الدقيق قبل طرحة للبيع في السوق السوداء، حيث تمكنت إدارة تموين السنطة من ضبط طن دقيق أثناء تهريبه، وضبط المتهم متلبسا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إدارة تموين مركز طنطا، تم ضبط 1.5 طن دقيق قبل تهريبه وضبطه وبيعه فى السوق السوداء، وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.