رئيس جامعة طنطا يتفقد تجهيزات استديوهات قناة الجامعة الفضائية التعليمية

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم ملحق مبنى كلية الآداب الجديد بمجمع الكليات بسبرباي لمتابعة سير العمل فى تجهيزات المبنى واستديوهات القناة الفضائية التعليمية مشددًا على ضرورة الانتهاء من تجهيزات الاستديوهات طبقًا للجداول الزمنية المقررة مسبقًا، وبأعلى التجهيزات الفنية التي تضمن تقديم مادة إعلامية تعليمية مرئية ومسموعة للطلاب، وتسهم في تحسين وتطوير أساليب التعليم والتعلم ومخرجاتها المستهدفة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وصرح الدكتور محمود ذكي أن مشروع انشاء واطلاق القناة الفضائية التعليمية يعد خطوة غير مسبوقة بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، ويأتى تنفيذاً للمحور ال12 من محاور خطة تطوير الجامعة من خلال دعم علاقة الجامعة بالعديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية لدعم رؤية مصر 2030 علاوةً على دورها فى تطوير وتعزيز العملية التعليمية من خلال خلق قنوات ومنصات تعليمية جديدة لتقديم المحتوى التعليمي وتحقيق الجدرات التعليمية المستهدفة لطلاب الجامعة.

شملت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة، متابعة تجهيزات استديو الصوت، واستديوهات الهواء والتسجيل، والاستديو السينيمائي، ومركز الخدمات الاعلامية، ومكتب مدير القناة، وشدد سيادته على ضرورة الانتهاء من إعداد برامج القناة والمواد الإعلامية، وتدريب وتجهيز الكوادر الفنية والبشرية استعداداً لبدء تشغيل القناة.