ضبط كميات دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والسلع التموينية المدعمة من الدولة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم ضبط 15 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار الحملات التموينية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل لجنة من المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وأيمن رمضان مدير تموين البندر، حيث تم ضبط أحد مطاحن الغلال بناحية أبو الجود بالأقصر لحيازته عدد 15 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 750 كيلو مخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم محظور تداوله قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر 18379 جنح ضد "م.س.ع"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى إدارة تموين إسنا، قاد رجال المديرية حملات بالمرور بدائرة الإدارة على الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة، وأسفر عن تحرير عدد 10 مخالفات تموينيه بيانها كالآتي:- (ضبط عدد 65 كيس مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بإجمالى كمية وقدرها 48 كيلو جرام تقريبا داخل أحد ثلاجات اللحوم بناحية النجوع - محضر إدارة منشأة بدون ترخيص - عدد 4 عدم إعلان عن الأسعار - عدد 2 مخبز ـــ مواصفات - مخبز ـــ ميزان - مخبز ـــ نظافة).