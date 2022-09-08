اليوم السابع
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ضبط وتحرير 106 محاضر ومخالفات فى حملات لإزالة المخالفات بشوارع مدينة الأقصر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:55 ص
ضبط وتحرير 106 محاضر ومخالفات فى حملات لإزالة المخالفات بشوارع مدينة الأقصر إزالات ــ أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات، نجحت فى ضبط وتحرير 106 محاضر ومخالفات متنوعة، وذلك فى ضوء الحملات الدورية التى تشنها محافظة الأقصر لتحقيق الانضباط فى الشارع والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والتى تتسبب فى أزمات مرورية، وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة وتنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات، وتعليمات اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لإدارة شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة تمشيط ميدان صلاح الدين وشوارع (التليفزيون - عبد الحميد العمدة - الطيب - التكوين المهني)، حيث أوضح الدكتور على الشرابى أنه تم شن حملة مكبرة بنطاق حى جنوب بالشوارع الرئيسية والفرعية لإزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات أمام المحلات والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب المحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة بعض المضبوطات وتحرير المحاضر الآتية:- (21 محضر إشغال طريق – 7 محاضر بائع متجول – 9 محاضر نظافة عامة - 26 محضر مضبوطات متنوعة - 4 محاضر محلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء - 39 محضر إزالات إدارية)، بالإضافة إلى مصادرة عربة كارو مخالفة، حيث شارك بالحملة النقيب تامر عباس ضابط بشرطة المرافق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضى وكيل إدارة المتابعة الميدانية، وأحمد سيد ورجب الشافعى أعضاء المتابعة الميدانية، ومحمد عبد الحميد رضوان عضو بقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.


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