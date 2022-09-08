صحة الدقهلية تشن حملات تفتيشية على منشآت ومحال تجارية

شنّت مديرية الصحة بالدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة علي عدد من المنشآت، والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية ومطابقاتها للمواصفات الصحية والغذائية، وذلك قبل بيعها للمواطنين.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية، برئاسة الدكتورة لبنى عابد، عدة حملات على التوكيلات الغذائية، ومتداولي الأغذية بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بضرورة استمرار الحملات على جميع التوكيلات والمخزن ومتداولي الأغذية بالمحافظة.

استهدفت الحملات 210 منشأة غذائية مختلفة، منها 59 تُدار دون تراخيص من الجهات المختصة، و8 منشأت بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فيما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت، لما تُمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 133 محضراً، إضافة لسحب 278 عينة، وإعدام 1262 كيلو جرام غير مطابقة للمواصفات، ونحو 291 لتراً من الزيوت المحروقة، والعصائر غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وشدد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية، على المنشآت الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة