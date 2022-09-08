وقال السفير "حداد" - في كلمة أمام "المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية 2022" في موسكو اليوم /الخميس/، أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا) - "بعزيمة شعبنا وشجاعة جيشنا ودعم ومساعدة الحلفاء والأصدقاء في روسيا الاتحادية، قمنا بهزيمة تلك الجماعات المتطرفة وتم القضاء عليها".