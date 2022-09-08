سقوط صاحب مصنع بحوزته 14 طن لحوم فاسدة فى القطامية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط صاحب مصنع بحوزته 14 طن لحوم فاسدة بمنطقة القطامية ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول إدارى بمصنع لتجهيز المأكولات "كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة") وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (9٫900 طن مقطعات دواجن – 1350 كيلو لحوم شاورمة دواجن ولحوم – 400 كيلو لحوم مفرومة – 490 كيلو جرام لحوم – 2600 لحوم مجمدة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها).

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة ، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.