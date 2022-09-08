اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:23 م
أكرم القصاص
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سقوط "جرادة" لتجارته بالمواد المخدرة بالمنوفية وبحوزته أسلحة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:36 م
سقوط "جرادة" لتجارته بالمواد المخدرة بالمنوفية وبحوزته أسلحة حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على أخطر مجرم بالاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بتمكن وحدة مباحث شرطة أشمون من القبض على "محمد م ع" الشهير بجرادة أشهر تاجر مواد مخدرة بمحافظة المنوفية، والذى أطلقوا عليه أسطورة المخدرات بالمنوفية.

تمكنت وحدة مباحث شرطة أشمون من القبض على المتهم وبحوزته 177 كيس من المخدرات، 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر، أسطوانة دائرية بها جوهر مخدر  الهيروين، بندقية آلية وبها 22 طلقة، بندقية خرطوش مكتملة الأجزاء، 25 ألف جنيه، هاتف محمول، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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