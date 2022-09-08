سعر الذهب اليوم فى الإمارات.. تراجع جماعى بأعيرة الذهب

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب اليوم في الإمارات الخميس 8 سبتمبر 2022، انخفاض ملحوظ بالتعاملات المسائية وذلك على خلفية تراجع في سعر أونصة الذهب بالبورصة العالمية 1708 دولار مقابل 1716 دولار في التعاملات الصباحية ، ويرتبط سعر الذهب في الإمارات بحركة سعر أونصة الذهب عالمياً.

أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في الإمارات

بالنسبة لعيار 24 تسجل 200.2 درهم إماراتي مقابل 207 درهم إماراتي، في حين سجل جرام الذهب عيار 21 في الإمارات 175.02 درهم إماراتي، وبلغ سعر الذهب عيار 22 ما قيمته 185.14 درهم في التداولات الآن.

وبلغ سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 18 سعر 151.48 درهم إماراتي ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 ما قيمته 117.41 درهم إماراتي ، عيار 12 يسجل 100.98 درهم إماراتي ، وبلغ سعر أوقية الذهب في 6218 درهم إماراتي ، وبلغ سعر الجنيه الذهب في الإمارات 1414 درهم إماراتي.