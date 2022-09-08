اليوم السابع
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سامح شكرى يؤكد ضرورة نجاح تنظيم مؤتمر cop27 لاهتمام الدولة المصرية به.. فيديو

الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:12 م
سامح شكرى يؤكد ضرورة نجاح تنظيم مؤتمر cop27 لاهتمام الدولة المصرية به.. فيديو وزير الخارجية سامح شكري
كتب: أحمد جمعة

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قام وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ، الخميس، لتفقد المواقع والاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر COP27 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قام بجولة مطولة في مكان انعقاد المؤتمر بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، حرص خلالها على تفقد مختلف أماكن انعقاد المؤتمر، ومن بينها القاعات الرئيسية للاجتماعات والأماكن المخصصة للوفود ووسائل الإعلام ومنطقة الخدمات وغيرها، فضلاً عن المنطقة المخصصة لأجنحة الوفود المشاركة ومختلف المواقع التي ستتواجد بها الوفود.

وقد أكد وزير الخارجية خلال لقاءاته مع القائمين على العملية التنظيمية، ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف، من أجل ضمان التنظيم الناجح للمؤتمر في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام.

 

وكشف المتحدث الرسمي، بأن سامح شكري التقى خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث أعرب عن خالص التقدير للجهود التي تبذلها المحافظة بهدف نجاح المؤتمر وما توفره من تسهيلات لكافة مؤسسات الدولة وممثلي الجهات الدولية لضمان نجاح المؤتمر.


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