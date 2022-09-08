اليوم السابع
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زراعة 160 شجرة بكفر الزيات ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:48 ص
زراعة 160 شجرة بكفر الزيات ضمن مبادرة 100 مليون شجرة جانب من الأعمال
الغربية مصطفى عادل

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قاد المحاسب عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة للارتقاء بمستوي النظافة بشوارع المدينة، بمشاركة عمال ومعدات جهاز النظافة بالمجلس.

 استهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية ونقاط التجميع وكنس الاتربة ورش الارصفة بطول الكورنيش المار من أمام مجلس المدينة، كما تم زراعة 160شجرة  بشارع الجيش تنفيذاً للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة.

كان  محافظ الغربية قد أعلن أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

جانب من الأعمال
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كفر الزيات



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