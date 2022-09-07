جولة لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بنهطاى

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز بقرية نهطاي، وذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، نقطة الشرطة، وحدة الحماية المدنية، وحدة طب الأسرة، محطة معالجة نهطاي، مركز تنمية الأسرة ومركز شباب القرية.

يذكر أن المشروع القومي" حياة كريمة "لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 935 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.